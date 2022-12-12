قالت الدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، إن المبادرات الصحية المصرية مثل مبادرة 100 مليون صحة معنية بصحة الإنسان وليس المرض.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" عبر شاشة "إكسترا نيوز"، اليوم الاثنين، أن التغطية الصحية الشاملة تعني تعزيز الصحة من خلال الوقاية من المرض، وأن يكون العلاج متوفرا، والحد من الفقر، وتمكين الشخص من الحصول على العلاج.

وذكرت أن مصر كانت قبل خمس سنوات من أعلى الدول التي تسجل إصابات بفيروس سي، لكنها وصلت الآن إلى شبه القضاء التام على المرض.

ونوهت بأن هذه التجربة رائدة، وتشير إلى الاستثمار الأمثل للموارد المتاحة في الدولة.

وأشارت إلى تحقيق مصر حالة من التكاملية في التعامل مع الملف الصحي، موضحة أن المبادرات الصحية المصرية لها تجارب ناجعة وناجحة.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أشادت بالمبادرات الرئاسية بمصر، فيما يخص تقديم الخدمات الصحية للمواطنين.

وقال الدكتور أحمد المنظرى المدير الإقليمى لشرق المتوسط، خلال مؤتمر صحفى بمناسبة اليوم العالمى للتغطية الصحية الشاملة، يوم الأحد، إن هناك عددًا من المبادرات الرئاسية قدمت الخدمات الصحية لمختلف الأعمار دون تمييز وبدون أى حدود من حيث التكلفة، مثل مبادرة 100 مليون صحة، والتى تستهدف الأمراض المزمنة، والقضاء على فيروس سى، والتى حققت مصر نجاحًا كبيرًا وانتقلت إلى الدول الأكثر نجاحا، ومبادرة التأمين الصحى ومبادرة توفير الخدمات للذين يعانون من ضعف النظر وهو يدخل إلى روح التغطية الصحية الشاملة وحققت الصحة للجمع.

وأضاف أن الرسائل الأساسية التى يمكن تقديمها، إن التغطية الصحية الشاملة تأتى ضمن نهج شمولى يجعلها قادرة على النهوض بمختلف الأعمار وهذا النهج يشمل جميع الأعمار والدول التى تعانى من شح فى الموارد أو الدول التى تعانى من الصراعات السياسية.