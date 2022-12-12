تواصل الفنانة اللبنانية إليسا، تصدر محرك البحث جوجل، في أعقاب أزمتها الأخيرة مع الشاعر اللبناني أحمد ماضي، بسبب أغنية "أنا وبس"، واشتعل الخلاف بين الطرفين بعدما وجه ماضي، نصيحة للفنانة إليسا بالاعتزال نظرا لكبرها في السن، كاشفا عن عمرها الحقيقي بأنها تخطت منتصف الخمسين.



جاء ذلك خلال لقائه في برنامج "المزح نصه جد" على "تليفزيون الآن" اللبناني، حيث قال: "أنصح إليسا بالاعتزال خلاص عدت الـ56 مبقتش صغيرة".



وأضاف ماضي قائلا: "أنا كنت طفل لما هي كانت باستديو الفن ودلوقتي شعري بقى أبيض".



وأثارت التصريحات المتلفزة حفيظة إليسا، التي أصدرت بيانا تؤكد فيه تعدي المغني زياد برجي والشاعر أحمد ماضي على الملكية الفكرية والأدبية لأغنية "أنا وبس"، مشيرة إلى أنهما قدما تنازلات عن حقوق الأغنية لصالحها.



وأكدت إليسا أن لديها مستندات تثبت عدم شرعية طرح أغنية "أنا وبس"، مشيرة إلى أنها ستتخذ الإجراءات القانونية ضد هذا التعدي بإقامة قضية ضدهما.



ووصف البيان أغنية "وبطير" التي طرحها زياد برجي بأنها مسروقة عن النسخة الأصلية التي غنتها إليسا.



* شرارة الخلاف



يعود بداية الخلاف بين اليسا وماضي، بعد لقاء أجرته الأولى قبل شهرين تعمدت فيه عدم ذكر اسم ماضي بعد حفل أحيته في لبنان، حيث تحدثت عن أغنية "أنا وبس"، قائلة إنها من كلمات (وأشارت إلى زياد برجي) ليرد زياد قائلا "أحمد ماضي".



* أغنيات ناجحة كتبها ماضي لإليسا



تعاون الشاعر أحمد ماضي، مع إليسا في أكثر من أغنية شهيرة حققت نجاحا باهرا، مثل "جوا الروح" التي غنتها مع فضل شاكر، والتي أنتجتها شركة روتانا، ضمن ألبوم فضل بعنوان "بعدا ع البال"، الذي صدر قبل 13 عاما، وحققت 13 مليون مشاهدة على يوتيوب.







كما تعاون ماضي مع إليسا في كتابة أغنيتها الشهيرة "يا مرايتي"، التي حققت 55 مليون مشاهدة على يوتيوب منذ إصدارها قبل 8 سنوات من إنتاج روتانا.







كتب ماضي أيضا أغنية سهر عيني، من تلحين الملحن يحيى الحسن، ضمن ألبوم أيامي بيك الصادر عام 2007، والتي حققت 7 ملايين ونصف مشاهدة على يوتيوب.







كما ألّف ماضي أغنية "على حبك" التي غنتها إليسا من تلحين ناصر الأسعد، ضمن ألبوم أيامي بيك الصادر عام 2007، من إنتاج روتانا، والتي حققت 3 ملايين ونصف مشاهدة حتى اليوم على قناة إليسا على يوتيوب.



