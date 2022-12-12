إيطاليا: مقتل ثلاث نساء برصاص أحد الجيران بمن فيهن صديقة جيورجيا ميلوني

أعلنت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، والشرطة الإيطالية عن مقتل ثلاث نساء برصاص أحد الجيران، بمن فيهن صديقة ميلوني في منطقة شمال العاصمة روما.

وقام كلوديو كامبي، البالغ من العمر57 عاما بإطلاق النار صباح الأحد على المشاركين في اجتماع نقابي في منطقة شمال العاصمة بعد أن سرق السلاح.

وتوفيت نيكوليتا غوليسانو، 50 عاما، والدة صبي يبلغ من العمر 10 سنوات، كانت حاضرة في الاجتماع بصفتها محاسبا وصديقة ميلوني، وسيدتين أخريين، بينما لا يزال أربعة أشخاص في المستشفى بسبب إصاباتهم.

وكان القاتل كلوديو كامبي في علاقات متضاربة مع الإداريين، الذين اتهمهم بالرغبة في طرده من مسكنه، وفقا لنص نُشر في أوائل نوفمبر على مدونته.

وكتبت ميلوني على مواقع التواصل الاجتماعي: "نيكوليتا كانت صديقتي تركت زوجها جيوفاني وصبيا رائعا يبلغ من العمر عشر سنوات، لورنزو، مع عائلاتها، وعائلات أخرى، التي أعبر عنها بكل قربي، تم اعتقال الرجل الذي قتل هؤلاء النساء الثلاث البريئات، وأصاب أربعة آخرين، وأتمنى أن تأخذ العدالة مجراها في أسرع وقت ممكن".

وتم اعتقال المتهم بعد وقت قصير من ارتكابه الجريمة.