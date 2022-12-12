قومي بحوث المياه والهيئة الفنية يفوزان بمقعدين في مجلس محافظي المجلس العالمي

أعلنت وزارة الموارد المائية والري فوز المجلس القومي لبحوث المياه، والهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل، بمقعدين بالانتخاب في مجلس محافظي المجلس العالمي للمياه.

وقال الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري إن المركز القومي لبحوث المياه، ممثلا عن وزارة الموارد المائية والري، والهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل، قد شاركا في فعاليات انتخابات مجلس المحافظين للمجلس العالمي للمياه، خلال انعقاد اجتماعات الجمعية العامة للمجلس في دورتها التاسعة المنعقدة في باريس يومي السبت والأحد 10 و11 ديسمبر الحالي، حيث جرت الانتخابات التي تعقد كل ثلاث سنوات، وجاءت نتيجة التصويت بفوز المركز القومي لبحوث المياه بمقعد عن الفئة الثانية (هيئات حكومية)، وفازت الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل بمقعد عن الفئة الأولى (المنظمات الحكومية الدولية).

وأضاف أن هذا النجاح يأتي تتويجا للدور المصري على الصعيد الدولي بالفوز بمقعدين في أهم المحافل الدولية في مجال المياه وهو المجلس العالمي للمياه، مشيرا إلى أن مجلس المحافظين سيشرف على عمل المجلس العالمي للمياه خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وأوضح الدكتور هاني سويلم أن مشاركة المركز القومي لبحوث المياه في هذه الانتخابات تأتي في إطار الدور البارز الذي تقوم به مصر في المحافل الدولية وخاصة في مجال الموارد المائية.

وأشار إلى أن مشاركة الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل تأتي في إطار الاهتمام الذي توليه الهيئة بزيادة مشاركتها في الفعاليات الدولية، حيث تعد الهيئة إحدى أقدم آليات التعاون الفعالة في مجال الموارد المائية العابرة للحدود منذ إنشاء الهيئة عام 1960 بين مصر والسودان.

جدير بالذكر أن المجلس العالمي للمياه هو منصة دولية للمؤسسات المهتمة بمجال المياه، تأسس في عام 1996 بمبادرة من المتخصصين في المياه والمنظمات الدولية ذات الصلة، وذلك استجابة للتحديات التي يواجهها المجتمع الدولي حول قضايا المياه، وتتمثل مهمة المجلس العالمي للمياه في تعزيز الوعي وبناء الالتزام السياسي وتحفيز العمل على قضايا المياه على كافة المستويات لدعم عملية وحماية وتنمية وإدارة واستخدام المياه على أسس مستدامة بيئياً لخدمة جميع أشكال الحياة على وجه الأرض، ويبلغ إجمالي عدد الأعضاء بالمجلس العالمي للمياه 272 هيئة ومنظمة دولية وإقليمية ومحلية على مستوى العالم، منها 236 هيئة لها حق التصويت بالانتخابات.