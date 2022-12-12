تعليم المنيا تعلن إنشاء وحدة لدعم المعلمين والتواصل معهم

عقد المهندس حمدي السيد إسماعيل وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، اجتماعا مع مديري الإدارات التعليمية التسع ومديري الإدارات النوعية داخل الديوان.

وأعلن إنشاء وحدة في المديرية؛ لدعم المعلمين والتواصل معهم، وإرسال روابط امتحانات الشهادة الإعدادية والصفين الأول والثاني الثانوي العام.

وصرح وكيل الوزارة، بأن وحدة الدعم للمعلمين، يرأسها مدير المديرية مباشرة، بعد العرض على المحافظ، وتكون اختصاصها التواصل مع جميع المعلمين بالإدارات التعليمية لتلقي أي شكاوى خاصة بهم، ودراسة وبحث هذه الشكاوى بهدف حلها، على أن تواصل إزالة المعوقات والصعوبات التي تواجه المعلمين.

وجاء ذلك بحضور حمدي مصطفى وكيل المديرية، ومحمد أبو العيون مدير عام الشؤون التنفيذية، وحامد الشريف مدير عام التعليم الفني، وأشرف برسوم مدير عام الشؤون المالية والإدارية.

وتحدث وكيل الوزارة، عن امتحانات الشهادة الإعدادية وامتحانات الصفين الأول والثاني، مشيرا إلى تشكيل غرفة عمليات وتحرك سريع بديوان المديرية والإدارات التعليمية؛ لمتابعة أعمال الامتحانات وحل المشكلات فور حدوثها وموافاة المديرية بأية واقعة فورا والتأخير يستوجب المساءلة القانونية، مع الالتزام الكامل بضوابط الامتحانات والتأكيد على مسؤولية رئيس اللجنة عن حسن سير العمل، مُشددًا على ضرورة التحلي بالدقة والانضباط والتصدي لحالات الغش أو الإخلال بالعملية التمتحانية.

وأما بالنسبة لاستماره الشهادة الإعدادية، كشف عن استمرار تسجيل استمارة الإعدادية 2023 الإلكترونية حتى الخميس 22 ديسمبر الجاري، وبدأ التقديم لها منذ الأحد 27 نوفمبر الماضي.

وقال حمدي السيد، إن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، ستعقد بدءًا من النصف الثاني من يناير 2023، وعقد اختبارات الصفين الأول والثاني الثانوي للفصل الدراسي الأول ٢٠٢٣ ورقيا وإلكترونيا، وستتضمن أسئلة اختيار من متعدد وأسئلة مقالية.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم، أن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، تكون اختيار من متعدد "إلكترونيا"، وتكون بنسبة 85%، وأسئلة مقالية تعقد ورقيا بنسبة 15%، وتشتمل الورقة الامتحانية على أسئلة اختيار من متعدد MCQ بنسبة 85% باستخدام التابلت، أما الأسئلة المقالية القصيرة Short say ستكون ورقية ونسبتها 15% من الامتحان وفق طبيعة كل مادة دراسية.

وفيما يخص طلاب الصف الأول الثانوي الذين لم يتسلموا التابلت، أكد عقد امتحاناتهم ورقيا، وسيتولى مدير المدرسة العرض على مدير الإدارة التعليمية.

وفي نهاية الاجتماع، شدد وكيل الوزارة، على أهمية العمل بروح الفريق والتكاتف لإنجاح وإنجاز العملية الامتحانية، متمنيا للجميع التوفيق والسداد.