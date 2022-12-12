قال لوكا مودريتش قائد منتخب كرواتيا، إنه يجب على المنتخب أن يلعب مباراة العمر من أجل تحقيق الفوز على نظيره الأرجنتيني، غدًا الثلاثاء في الدور نصف النهائي لكأس العالم قطر 2022.

وحذر مودريتش في تصريحات تليفزيونية من أن يكون التركيز في المباراة على لاعب واحد، في إشارة إلى ليونيل ميسي، وقال: "أريد أن ألعب، ولكن ليس ضد لاعب واحد.. بالطبع ميسي لاعب ممتاز، سنواجه مشاكل لإيقافه، ولكننا جاهزون وسنبذل قصارى جهدنا".

وأضاف نجم ريال مدريد: "منتخب الأرجنتين فريق كبير.. وسنحاول لعب أفضل مباراة في البطولة، أفضل مباراة في تاريخنا، وأتمنى أن يكون هذا كافيا للوصول للنهائي".

وقال: "يمكننا فقط أن نبذل أقصى ما عندنا، وأن نحاول بقوة، وهذه نقطة قوتنا.. وقبل أن أغادر للمشاركة في كأس العالم تحدثنا كثيراً في غرفة الملابس بمدريد، وقلت لهم إحذروا من كرواتيا".