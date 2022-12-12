تحتفل الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، باليوم العالمي للحياد وعدم التحيز، والذي يتم الاحتفال به في الثاني عشر من ديسمبر من كل عام، بهدف تسليط الضوء على تعزيز الوعي العام بقيمة الحياد في العلاقات الدولية.



وقالت الأمم المتحدة في بيانها إن سياسة الحياد ‏تساهم في تعزيز السلم والأمن في المناطق ذات الصلة وعلى الصعيد العالمي، وتلعب دورا هاما في إقامة علاقات سلمية وودية ومفيدة للطرفين بين بلدان العالم.



وخلال احتفال هذا العام، دعت الأمم المتحدة إلى تعزيز الدبلوماسية الوقائية، التي تعد وظيفة أساسية من مهام الأمم المتحدة.



وتعرف الأمم المتحدة الحياد على أنه الوضع القانوني الناجم عن امتناع دولة عن المشاركة في حرب مع دول أخرى، والحفاظ على موقف الحياد تجاه المتحاربين، واعتراف المتحاربين بهذا الامتناع وعدم التحيز، والذي وصفته بأنه أمر بالغ الأهمية تكتسب الأمم المتحدة من خلاله الثقة والتعاون من جميع الأطراف من أجل العمل بشكل مستقل وفعال، ولا سيما في الحالات التي تنطوي على احتدام سياسي.



ودعت الجمعية العامة للأمم المتحدة الدول بالالتزام بتسوية منازعاتها الدولية بالوسائل السلمية والامتناع عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها في علاقاتها عملا بالمادة 2 من ميثاقها، وشددت أيضا على أن سياسات الحياد الوطنية التي تتبعها بعض الدول يمكن أن تسهم في تعزيز السلم والأمن الدوليين وتؤدي دورا هاما في إقامة علاقات متبادلة المنفعة فيما بين بلدان العالم.



وترى الجمعية العامة للأمم المتحدة أن سياسات الحياد الوطنية ترمي إلى تعزيز استخدام الدبلوماسية الوقائية، وهي وظيفة أساسية من مهام الأمم المتحدة وتحتل مكانة مركزية في مهام الأمين العام.