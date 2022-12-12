رئيس جامعة دمياط يطلق شارة البدء لماراثون الدراجات احتفالا بالأسبوع البيئي

أطلق الدكتور السيد محمد دعدور، رئيس جامعة دمياط، شارة ماراثون سباق الدراجات، الذي نظمته كلية التربية الرياضية، بحضور الدكتور محمود إبراهيم المتبولي عميد كلية التربية الرياضية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية.



وقال الدكتور محمود إبراهيم المتبولي، عميد كلية التربية الرياضية، إنه تم اطلاق ماراثون الدراجات، اليوم الاثنين، من أمام مبنى الإدارة العامة، وبلغت مسافة السباق 20 كيلو مترا داخل مدينة دمياط الجديدة، وانتهى الماراثون أمام مبنى الإدارة العامة واستغرق السباق 45 دقيقة بوصول أول متسابق.



وتم تكريم المراكز الأولى للطلبة وهم:

المركز الأول: الطالب معاذ وائل أبو حلاوة

المركز الثاني: الطالب طارق سامح محمد

المركز الثالث: الطالب محمد ياسر عاشور

المركز الرابع: فارس محمد شاهين



كما تم تكريم أول ثلاثة مراكز للطالبات وهم:

المركز الأول أمنية هشام فرج

المركز الثاني خلود على تاج الدين

المركز الثالث بسملة مصطفي العاصي.



وأضاف "المتبولي" أن ذلك يأتي ضمن فعاليات الأسبوع البيئي لكلية التربية الرياضية، ويستهدف تنمية الروح الرياضية، وتشجيع الطلاب على ممارسة الرياضية والمشاركة في الأنشطة بشكل عام.