مستشار النمسا يعرب عن استعداده للتوسط بين أوكرانيا وروسيا

أعلن المستشار النمساوي كارل نيهمر، إنه على استعداد لمواصلة الحوار مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إذا كان ذلك من شأنه المساعدة في إنهاء الحرب في أوكرانيا.

وقال نيهمر -في تصريحات إعلامية نقلتها وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية اليوم الاثنين- إنه مستعد للبقاء على اتصال مع بوتين، إذا كان ذلك قد يسهم في إنهاء الحرب في أوكرانيا.. وأكد أن بلاده تتمسك بالحياد، لكن هناك عددًا من القضايا الأساسية بالنسبة لهم.

وأضاف "نحن دولة محايدة، ولدينا مكانة خاصة في الاتحاد الأوروبي ولهذا السبب كان من الأهمية بمكان بالنسبة لي أن أحاول لعب دور الوسيط في المحادثات، ومع ذلك لدينا موقف واضح فيما يتعلق بالممرات الإنسانية ووقف إطلاق النار وإجراء تحقيق موضوعي في جرائم الحرب" (على حد وصفه).

يذكر أنه في بداية العملية الروسية الشاملة في أوكرانيا، كان كارل نيهامر أول زعيم أوروبي يلتقي شخصيا مع بوتين لمناقشة التطورات الجارية، ومع ذلك لم يتغير شيء في موقف بوتين بعد تلك المحادثات، وفقا للوكالة الأوكرانية.