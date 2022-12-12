مسؤول إندونيسي يهدئ مخاوف السياح من قانون جنائي بشأن الجنس خارج إطار الزواج

دعا إدوارد عمر شريف هياريج نائب وزير القانون وحقوق الإنسان الإندونيسي، اليوم الإثنين، الزوار الذين يقضون العطلات في البلاد إلى عدم القلق من شكاوى جنائية محتملة فيما يتعلق بممارسة الجنس خارج إطار الزواج أو المساكنة بين الثنائيات غير المتزوجة مثلما ينص قانون جنائي تم مراجعته حديثا في البلاد.

ومرر البرلمان الإندونيسي الأسبوع الماضي بالإجماع قانونا جنائيا جديدا يشمل بنودا تنص على معاقبة ممارسة الجنس خارج إطار الزواج بالسجن عام، ويمكن أن تواجه الثنائيات التي تعيش معا خارج القفص الذهبي السجن ستة أشهر.

وسوف يظل القانون الجنائي القديم معمولا به حتى 2025.

وتحاول الحكومة حاليا السيطرة على الأضرار عقب تغطية إعلامية بشأن التغييرات المثيرة للجدل في القواعد وتعمل على طمأنة السياح أنهم ليسوا مهددين بها.

وقال هياريج نائب وزير القانون وحقوق الإنسان، للصحفيين "لن يتم اتهام السياح بتلك البنود، حيث إنه لا يحق سوى للزوج أو الزوجة، ووالدي أو أبناء (منتهكي القواعد المزعومين) رفع شكوى".

وأضاف أن البنود تمنع المجتمع المحلي ووكالات إنفاذ القانون الإقليمية من لعب دور القاضي بمداهمة مساكن الثنائيات غير المتزوجين الذين يسكنون سويا ويتهمونهم بالزنا.

ويأتي التصريح وسط مخاوف من أن القانون الجنائي يمكن أن يردع المسافرين قبل عطلات عيد الميلاد والسنة الجديدة والتي تعلق عليها جزيرة بالي الآمال لإنعاش قطاع السياحة الذي تضرر بشدة من جائحة كوفيد-19.

ويرجع إعداد القانون الجنائي الجديد لعقود ويمثل مراجعة رئيسية للقانون السابق الذي ظل موروثا عن فترة الاستعمار الهولندي.

وانتقد المدافعون عن حقوق الإنسان القانون ووصفوه بأنه يتطفل على الحياة الخاصة للمواطنين ويقوض الحريات السياسية والمدنية.