أظهرت بيانات اتحاد مصنعي السيارات التركي، الصادرة اليوم الاثنين، ارتفاع إنتاج إجمالي السيارات في تركيا خلال الشهر الماضي بنسبة 8ر15% سنويا إلى 133466 سيارة.
وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء، إلى زيادة إنتاج سيارات الركوب خلال الشهر الماضي بنسبة 4ر18% سنويا إلى 83999 سيارة، وارتفع إنتاج إجمالي السيارات خلال الشهور الـ 11 الأولى من العام الحالي بنسبة 7ر5% سنويا في حين ارتفع إنتاج سيارات الركوب بنسبة 6ر1% سنويا.
في الوقت نفسه زادت صادرات تركيا من السيارات خلال الشهر الماضي بنسبة 4ر27% إلى 96870 سيارة، في حين زادت صادرات سيارات الركوب بنسبة 5ر19% إلى 61990 سيارة.
وخلال الأشهر الـ 11 الأولى من العام الحالي زادت الصادرات بنسبة 5% سنويا إلى 876187 سيارة.