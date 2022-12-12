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أظهرت بيانات اتحاد مصنعي السيارات التركي، الصادرة اليوم الاثنين، ارتفاع إنتاج إجمالي السيارات في تركيا خلال الشهر الماضي بنسبة 8ر15% سنويا إلى 133466 سيارة.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء، إلى زيادة إنتاج سيارات الركوب خلال الشهر الماضي بنسبة 4ر18% سنويا إلى 83999 سيارة، وارتفع إنتاج إجمالي السيارات خلال الشهور الـ 11 الأولى من العام الحالي بنسبة 7ر5% سنويا في حين ارتفع إنتاج سيارات الركوب بنسبة 6ر1% سنويا.

في الوقت نفسه زادت صادرات تركيا من السيارات خلال الشهر الماضي بنسبة 4ر27% إلى 96870 سيارة، في حين زادت صادرات سيارات الركوب بنسبة 5ر19% إلى 61990 سيارة.

وخلال الأشهر الـ 11 الأولى من العام الحالي زادت الصادرات بنسبة 5% سنويا إلى 876187 سيارة.