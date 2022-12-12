إلغاء المؤتمر الصحفي السنوي للرئيس الروسي بوتين لأول مرة منذ 10 سنوات

لن يعقد الرئيس الروسي فلادمير بوتين، المؤتمر الصحفي السنوي له لأول مرة منذ عشر سنوات، وذلك في ظل استمرار الحرب في أوكرانيا.



وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، قال للصحفيين دون توضيح اليوم الاثنين "لن يكون هناك مؤتمر صحفي قبل العام الجديد"؛ ردا على سؤال حول المؤتمر.



وأضاف بيسكوف أن الرئيس سوف يحاول "إيحاد فرصة" بدلا من المؤتمر للتحدث مع الصحفيين.



ويشار إلى أن بوتين يعقد المؤتمر الصحفي سنويا في نهاية ديسمبر منذ أن عاد للرئاسة عام 2012، حيث يحضره المئات من الصحفيين من روسيا وممثلو وسائل الإعلام الأجنبية في موسكو، الذي يبثه التليفزيون مباشرة ويستمر لفترة تتجاوز ثلاث ساعات.