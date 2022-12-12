طارق العوضى: طبيب إجهاض كرداسة ارتكب جناية والعقوبة تصل لـ15 سنة

علق المحامي طارق العوضي، على واقعة طبيب كرادسة الذي يقوم بعمليات الإجهاض للسيدات ويرمي أجنة الإجهاض للكلاب ويحرقها، قائلا: "طبيب كرداسة ارتكب جناية ونتمنى أن يمثل الحكم عبرة لأمثاله من المخالفين للقانون".

وأضاف طارق العوضي، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس،، أن عقوبة عمليات الاجهاض بشكل غير رسمي تصل إلى السجن المشدد لمدة 15 عاما وفي حال ارتكاب أكثر من جريمة في هذه القضايا يتم تطبيق الحد الأقصى من العقوبة.

وأوضح طارق العوضي، أن عمليات الاجهاض الحبس فيها يكون الحد الأقصى 15سنة سجن ولو تشكل الجنين بالفعل تكون جنحة، مضيفا: "وفي حال الجنين خرج حيًا من العملية تكون جريمة قتل، ولكن لو خرج الجنين ميتًا دي جريمة تمثيل بجثة الجنين".