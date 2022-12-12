قرار صيني مفاجئ يثير محاوف على استراتيجية صفر كوفيد

أعلنت الصين، اليوم الإثنين، وقف العمل بالتطبيق المستخدم لتتبّع تحرّكات السكان والتأكّد من عدم تواجدهم في منطقة تشهد إصابات بفيروس كورونا المستجد، مما يشكل خطوة جديدة في إطار الخروج من استراتيجية "صفر كوفيد".

يأتي هذا الإعلان في الوقت الذي يبدو فيه أن عدد الحالات آخذ في الازدياد في البلاد، على نطاق لا يزال من الصعب تقييمه لأنّ اختبارات "بي سي آر" لم تعد إلزامية، ونادراً ما يبلغ الأفراد السلطات عن اختباراتهم الذاتية إيجابية النتيجة.

وأُطلق على هذا التطبيق اسم "بطاقة التنقّلات"، وهو يستند إلى إشارة الهاتف ويسمح لمستخدميه أن يثبتوا لمن يسألهم (فندق، مبنى مكاتب، إلخ) الأماكن التي كانوا فيها خلال الأيام السبعة الماضية، وفق شبكة يورو نيوز.

ويعرض التطبيق قائمة المدن أو حتى المقاطعات التي كان الشخص موجوداً فيها.

وإذا لم يتم تصنيف أيّ منها على أنها "عالية الخطورة" (مع وجود عدد كبير من الإصابات)، يعرض التطبيق سهماً أخضر، ما يعني السماح بالمرور.

وأعلنت السلطات أنّ "بطاقة التنقلات" التي كانت الحكومة المركزية مسؤولة عنها، ستُلغى ابتداء من منتصف ليل الثلاثاء، بعد أكثر من عامين على إطلاقها.

ويأتي هذا القرار بعد أقل من أسبوع على إعلان الصين عن تخفيف مفاجئ وجذري للإجراءات الصحية، في ابتعاد واضح عن سياسة "صفر كوفيد" التي كانت تهدف إلى تجنّب أي وفيات.