رئيس النادي الأهلي يزور مرضى عمليات القلب المفتوح في مستشفى العاشر من رمضان الجامعي



زار الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، مستشفى العاشر من رمضان الجامعي في محافظة الشرقية، اليوم الاثنين؛ في زيارة شهدت الاطمئنان على مرضى عمليات القلب المفتوح بالمستشفى.



وأصدرت كلية الطب البشري جامعة الزقازيق في محافظة الشرقية بيانًا أكدت خلاله أن الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، زار مستشفى العاشر من رمضان الجامعي، في جولة تفقد خلالها المستشفى واطمأن على مرضى عمليات القلب المفتوح بالمستشفى، فيما كان استقباله الدكتور أحمد عناني، عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة الزقازيق، والدكتور وليد ندا، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة الزقازيق، والدكتور علاء عبدالحفيظ، رئيس قسم جراحة القلب والصدر، والدكتور ممدوح شعراوي، أستاذ جراحة القلب والصدر.



وشهدت الجولة يارة الكابتن محمود الخطيب لـ مرضى عمليات القلب المفتوح في مستشفى العاشر من رمضان الجامعي، إذ قدم لهم رئيس النادي الأهلي الدعم المعنوي، وأشاد الكابتن محمود الخطيب بإمكانيات مستشفى العاشر من رمضان الجامعي ومستوى الغرف و العيادات، وسط تأكيد على أن المستشفى مصمم على مستوى عالمي ويضم خدمة فندقية وطبية على مستوى متقدم، فيما وعد رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي بزيارة المستشفى في وقت قريب.