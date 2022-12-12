محافظ المنيا يوجه الوحدات المحلية بمعاونة فرق التطعيم ضد شلل الأطفال

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم الاثنين، استمرار إطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال في يومها الثاني، حيث تستهدف الحملة تطعيم 1002346 طفلا بجميع مدن ومراكز وقرى محافظة المنيا من سن يوم وحتى 5 سنوات.

ووجه المحافظ، رؤساء المدن والأحياء والوحدات المحلية والقروية، بمعاونة فرق التطعيم، وتحويل عدد من هذه المقرات لاستقبال المواطنين لتطعيم الأطفال.

وأكد أن التطعيم لجميع الأطفال المصريين وغير المصريين، ويجري التطعيم من خلال فرق ثابتة في مكاتب الصحة والوحدات الصحية والمراكز الطبية، وفي الميادين الكبرى ومحطات القطار والأتوبيس وأماكن التجمعات.

وأشار إلى تواجد فرق التطعيم بجوار المساجد والكنائس والنوادي وفي الأسواق ومواقف سيارات السفر والحدائق العامة، وتوجد فرق متحركة من شقة إلى شقة للوصول إلى جميع الأطفال.

وقال المحافظ، إن إطلاق العديد من الحملات القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال، تأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية؛ للقضاء على شلل الأطفال، وللحفاظ على سلامة وصحة الطفل المصري.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة، اتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق المستهدف من الحملة من خلال الاطمئنان على الطعوم والحفاظ عليها داخل وحدات التبريد، بالإضافة إلى متابعة أعمال الحملة بصفة مستمرة للوقوف على نسب تحقيق المستهدف وإزالة أي معوقات.

وأضاف النادي، أن الحملة تنفذ من خلال2832 فرقة ثابتة ومتحركة بجميع مدن ومراكز وقرى محافظة المنيا، بالإضافة لتجهيز 347 وحدة صحية بجميع المراكز لاستقبال الأطفال للحصول على التطعيم، مؤكدا أن الفرق الطبية الثابتة تعمل من الساعة 8 صباحا وحتى 5 مساء، وتعمل الفرق المتحركة من الساعة 8 صباحا وحتى 8 مساء.