تعرض وزير المالية السوداني، جبريل إبراهيم، اليوم الاثنين، إلى موقف محرج، عقب انقطاع التيار الكهربائي أثناء كلمته أمام تجمع اقتصادي عربي بقاعة الصداقة في الخرطوم، بحسب ما نشره موقع «سودان تربيون».



وتستضيف الخرطوم، أعمال اجتماعات مجلس الوحدة العربية الاقتصادية دورة الانعقاد العادية بالرقم 114.



وتفاجأ «إبراهيم» بانقطاع التيار الكهربائي أثناء حديثه، ليضطر لتقديم اعتذاره للحاضرين عما وصفه بـ«الخطأ العارض».



وقال فيما بدا أنه انتقاد للجهات المسؤولة: «ما عندهم مولد يا جماعة، إيه الفضيحة دي؟»، وتساءل بعيداً عن الميكروفونات: «كيف نقول للناس تعالوا استثمروا عندنا؟».



وعادت الكهرباء مجدداً بعد تأكيدات السلطات المختصة بوجود فجوة مقدارها 400 ميجاوات، بالرغم من حلول فصل الشتاء.



وعقب عودة التيار الذي استمر انقطاعه لدقائق، عمد إبراهيم لتجاوز الموقف المحرج، بدعوة المجلس لأن تكون الكهرباء من ضمن مجالات استثماراتهم في البلاد، الأمر الذي قوبل بتصفيق الحاضرين.



وكان وزير المالية، طالب المجلس بدعم مبادرة السودان للأمن الغذائي، والاستثمار في قطاعات الزراعة والثروة والصناعة والبنى التحتية المرتبطة بسلاسل الإمدادات الغذائي.







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انقطاع الكهرباء أثناء كلمة وزير المالية والتخطيط الاقتصادي جبريل إبراهيم أمام تجمع اقتصادي عربي بالخرطوم دعا من خلاله الوزير المستثمرين للاستثمار في السودان pic.twitter.com/swwzOpRDay — Sudan Plus سودان بلس (@SudanPlusNews) December 12, 2022