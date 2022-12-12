أمريكا تطالب اليابان بتنسيق فرض قيود على صادرات الرقائق إلى الصين

طالبت الولايات المتحدة اليابان بتنسيق جهود البلدين لفرض قيود على صادرات الرقائق الإلكترونية إلى الصين في إطار العقوبات التجارية الأمريكية على بكين والتي تتضمن منع تصدير الكثير من منتجات التكنولوجيا المتطورة.



ونقلت وكالة كيودو اليابانية للأنباء عن مصادر مطلعة القول إن الولايات المتحدة طلبت من اليابان بشكل مباشر التعاون في فرض القيود على تصدير الرقائق المتطورة إلى الصين.



وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أنه تم تقديم الطلب الأمريكي خلال اتصال هاتفي بين وزيرة التجارة الأمريكية جيان رايموندو ووزير الصناعة والتجارة الياباني ياسوتوشي نيشيمورا يوم الجمعة الماضي.



يذكر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أصدر في أكتوبر الماضي أمرا رئاسيا تنفيذيا لفرض ضوابط جديدة على الصادرات إلى الصين، حيث يحظر على الشركات الأمريكية إمداد الصين بشرائح إلكترونية متقدمة ومعدات لإنتاجها ومنتجات أخرى، ما لم تحصل على ترخيص خاص من الحكومة الأمريكية.