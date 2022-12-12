إعلام الأزهر تنظم ورشة تدريبية لكتابة الأخبار الرياضية في المواقع الإلكترونية

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عقد قسم الصحافة والنشر، بكلية الاعلام جامعة الأزهر، ورشة تدريبية، بعنوان: "كتابة الأخبار الرياضية في المواقع الإلكترونية" حاضر فيها الناقد الرياضي محمد الديك، الصحفي بجريدة الشروق.

تناولت الورشة أسس قواعد كتابة الأخبار الرياضية في المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي، والمهارات المطلوبة في الصحفي المتخصص في المجال الرياضي.

يأتي ذلك برعاية وتوجيه من الدكتور رضا أمين، عميد الكلية، والدكتور عبد الراضي حمدي وكيل الكلية، والدكتور علي حمودة رئيس قسم الصحافة والنشر، والدكتور محمود الضبع رئيس لجنة التدريب بالقسم.