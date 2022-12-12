 ابنة الفنانة انتصار مثلت مصر بها.. هندية تفوز بلقب ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة في مرسى علم - بوابة الشروق
الإثنين 12 ديسمبر 2022 11:27 م القاهرة القاهرة 24°