خدمات الشروق
أسعار العملات
مواقيت الصلاة
تلقيمات RSS
خدمات الموبايل
الإثنين 12 ديسمبر 2022
11:27 م القاهرة
القاهرة 24°
+ أقسام أخرى
محافظات
مرأة
منوعات
تكنولوجيا
علوم
شباب وتعليم
9 شارع رستم
صحة
جامعات
ألوان الحياة
حيوانات أليفة
سفرية وخروجة
تاريخ
سيارات
ثقافة
فيديو
صور
كاريكاتير
الوسيط
مصر
قانون التصالح.. رئيس محلية النواب: نبذل جهدا لحلحة المسألة بشكل جذري
الأمين العام للأعلى للآثار: مصر تدرك أهمية التراث للشعوب الأخرى.. وتحترم تطبيق جميع التعاهدات
رئيس محلية النواب: أرقام طلبات التصالح في مخالفات البناء صادمة للجميع
فيديو.. مشيرة خطاب: الزيادة السكانية أكبر انتهاك لحقوق الإنسان في مصر
شئون خارجية
شرق أوسط
العالم
مكة المكرمة تتصدر ترند تويتر بعد موجة سيول شديدة
نجاة النائب الأول لحاكم مقاطعة خيرسون من محاولة اغتيال
مقتل 8 باكستانيين وجندي أفغاني في اشتباك عبر الحدود بين البلدين
رياضة
رياضة محلية
رياضة عالمية
كأس العالم.. مودريتش: يجب أن نلعب مباراة العمر ضد الأرجنتين
الزمالك يهزم الأهلي 3-1 في دوري سيدات الطائرة
تغريم هيرتا برلين 14 ألف يورو بسبب سلوك مشجعيه غير الرياضي
رأي
فن
عرض رثاء في ثالث ليالي مهرجان الشارقة للمسرح الصحراوي (صور)
محيي إسماعيل: كنت بين الحياة والموت في مقلب رامز جلال.. وإلهام شاهين جريئة جدا
أبو بكر شوقي يبدأ تصوير فيلم هجان في مدينة تبوك بالسعودية
يعرض 19 يناير.. الخلاط بلس من برنامج على يوتيوب لفيلم من إنتاج نتفليكس
مال وأعمال
أعمال
مواطن
وزير السياحة: مصر تحافظ على تراث الدول الأخرى كما تعتني بآثارها
مجموعة السبع توافق على إنشاء نادي المناخ لتجنب الحرب التجارية الخضراء
تراجع أسعار الذهب قبل زيادة أسعار الفائدة المتوقعة في الأسبوع الحالي
حوادث وقضايا
إصابة 8 طلاب في حادث تصادم بصحراوي المنيا الغربي
السجن 3 إلى 15 عاما لـ3 متهمين بالتزوير للاستيلاء على أراض في الإسكندرية
إصابة 4 أشخاص بطلقات خرطوش في مشاجرة ببولاق الدكرور
تأجيل محاكمة صيدلانية ومساعدتها لوفاة طفلتين بحقنة في الإسكندرية لـ8 يناير
تليفزيون
عمرو أديب: البلد زي كرة التريكو.. اتعقدت على مدار سنوات طويلة
فيديو.. أمين سر التحالف الوطني للعمل الأهلي: نعيش العص