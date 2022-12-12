أظهرت بيانات صادرة عن وزارة الاستثمار السعودية، اليوم الإثنين، أن إنفاق السياح في المملكة قفز إلى 27 مليار ريال في الأشهر الستة الأولى من عام 2022، بعد زيادة في عدد السياح الوافدين إلى 6.1 مليون سائح، بإجمالي 46 مليون سائح أجنبي ومحلي.



وكشفت الوزارة، في أحدث نشرة شهرية اليوم ، عن أن عدد السياح الوافدين إلى السعودية في الربع الثاني من العام الجاري زاد على أساس سنوي بنسبة 575.4% إلى 3.6 مليون سائح، بينما ارتفع عدد السياح المحليين بنسبة 42.3% إلى 21.4 مليون سائح.



وذكرت الوزارة أن إنفاق السياح الوافدين ارتفع بنسبة 570% في الربع الثاني إلى 15.7 مليار ريال، وزاد الإنفاق السياحي المحلي بنسبة 31.5% في نفس الفترة إلى 22.7 مليار ريال.



ويستهدف القطاع السياحي في المملكة رفع مساهمته المباشرة في الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 10%، والوصول إلى 100 مليون سائح دولي ومحلي.



يشار إلى أن السعودية تقدمت 10 مراتب لتصل إلى المرتبة 33 في مؤشر تنمية السياحة والسفر.