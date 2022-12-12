 الفاتورة الإلكترونية.. المالية: ندرس تقديم حوافز للمسجلين بالمنظومة بعد تعميمها - بوابة الشروق
الإثنين 12 ديسمبر 2022 6:51 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما تقييمك لتنظيم قطر لبطولة كأس العالم الحالية؟
النتـائـج تصويت

الفاتورة الإلكترونية.. المالية: ندرس تقديم حوافز للمسجلين بالمنظومة بعد تعميمها

محمد عصام:
نشر في: الإثنين 12 ديسمبر 2022 - 6:38 م | آخر تحديث: الإثنين 12 ديسمبر 2022 - 6:38 م

قال هشام الحموي، مستشار وزير المالية، إن الوزارة تدرس منح حوافز للمسجلين على منظومة الفاتورة الإلكترونية، برد جزء من قيمة الضرائب المستحقة، مؤكدا أن تلك الحوافز لن يتم تطبيقها إلا بعد تعميم المنظومة.

وأضاف الحموي فى تصريحاته على هامش ندوة مصلحة الضرائب بين التحول الرقمي السعر المحايد التي عقدها مجلس الأعمال الكندي اليوم، أن الوزارة قامت بتقديم العديد من الإجراءات لتحقيق العدالة الضريبية في المجتمع منها استحداث وحدة للتجارة الإلكترونية داخل مصلحة الضرائب تختص بحصر العاملين في منظومة التجارة الإلكترونية أو تقديم محتوى على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار إلى أن الوزارة نجحت في تسجيل عدد كبير من الممولين العاملين بهذا القطاع.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك