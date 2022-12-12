قال هشام الحموي، مستشار وزير المالية، إن الوزارة تدرس منح حوافز للمسجلين على منظومة الفاتورة الإلكترونية، برد جزء من قيمة الضرائب المستحقة، مؤكدا أن تلك الحوافز لن يتم تطبيقها إلا بعد تعميم المنظومة.

وأضاف الحموي فى تصريحاته على هامش ندوة مصلحة الضرائب بين التحول الرقمي السعر المحايد التي عقدها مجلس الأعمال الكندي اليوم، أن الوزارة قامت بتقديم العديد من الإجراءات لتحقيق العدالة الضريبية في المجتمع منها استحداث وحدة للتجارة الإلكترونية داخل مصلحة الضرائب تختص بحصر العاملين في منظومة التجارة الإلكترونية أو تقديم محتوى على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار إلى أن الوزارة نجحت في تسجيل عدد كبير من الممولين العاملين بهذا القطاع.