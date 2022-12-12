عضو بالأطباء: جراحات ترميم الختان تتم في الخفاء وليست مرخصة من وزارة الصحة

قال الدكتور محمد سلامة، استاذ طب النساء وعضو مجلس نقابة الأطباء، إن مركز الإحساس بالمتعة الجنسية عند المرأة مرتبط بالمخ وجراحات ترميم الختان التي تجري في المراكز الخاصة تتم في الخفاء وليست مرخصة من وزارة الصحة.

وأضاف الدكتور محمد سلامة، في لقاء ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن عمليات جراحات ترميم الختان وغيرها من هذه الممارسات الشائعة تقام تحت مسمى التجميل النسائي، مؤكدا أن الأساس بالممارسات الطبيبة أن يكون في رضا.

وتابع: "دورنا في نقابة الأطباء حماية أعضائها من الممارسات الخاطئة وحماية الآثار المترتبة للمرضى، والجهات الرقابية في مصر غير متغيبة عن هذا ويتم ارسال أسماء المراكز والقائمين عليها، والموضوع بقى باطل أريد به حق وفي ضحايا كتير جدا"، مؤكدا أن الخطر الأكبر أن في ممارسات غير طبيعية تتم في هذه المراكز.