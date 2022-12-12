مصرع ربة منزل على يد زوجها إثر مشاجرة نشبت بينهما بمسطرد

لقيت ربة منزل مصرعها على يد زوجها، بعد تعديه عليها بالضرب في أثناء مشاجرة نشبت بينهما، بمنطقة مسطرد دائرة قسم شرطة ثانِ شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، ونقلت الجثة إلى مستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم.

وقد تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثانِ شبرا الخيمة، يفيد بورود بلاغ من أحد الأشخاص، بوفاة شقيقته على يد زوجها بعد تعديه عليها بالضرب، وإحداث إصابتها بكدمات وجروح متفرقة بالجسم.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث قسم شرطة ثانِ شبرا الخيمة لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين وفاة "س. م س"، 42 سنة، بائعة مناديل، مقيمة بمسطرد دائرة القسم، بعد إصابتها بكدمات وجروح متفرقة بالجسم، على يد زوجها "س .إ .ح"، 46 سنة، بائع مناديل، ومسجل خطر، وسبق اتهامه في عدد من القضايا، وذلك خلال مشادة كلامية حدثت بينهما تطورت لمشاجرة، فقام برطم رأسها بجدران المنزل محل سكنهما وأحدث إصابتها.

وجرى نقل المصابة إلى مستشفى ناصر العام، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق، وأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما صرحت بدفن جثة المتوفاة عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعي.