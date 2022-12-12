أصيب عامل بجروح وكدمات متفرقة بالجسد، بعدما دفعه زمليه من أعلى دائري القوس الغربي بالهرم، إثر مشاجرة نشبت بينهما، بسبب تأخره عن الحضور واستلام العمل.



وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد سقوط أحد الأشخاص من أعلى دائري القوس الغربي بمنطقة الهرم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ.



وتبين إصابة "هشام . ع"، يبلغ من العمر 35 عاما، يعمل بشركة خاصة بجرح قطعي بالجبهة وكدمات متفرقة بالجسد، وبعمل التحريات تبين أنه يعمل بالفترة المسائية، وحدث خلاف بينه وزميله يدعى "أسامة . ح"، 32 عاما، يعمل بذات الشركة، في الفترة الصباحية، لتأخره عن الحضور وتطورت لمشاجرة بالأيدي، وقام المشكو في حقه بالاستعانة باثنين من أصدقائه، وقاما بدفعه وإسقاطه.



تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.