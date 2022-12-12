 مجموعة السبع: نركز على تعزيز الدفاع الجوي الأوكراني - بوابة الشروق
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مجموعة السبع: نركز على تعزيز الدفاع الجوي الأوكراني

وكالات
نشر في: الإثنين 12 ديسمبر 2022 - 11:02 م | آخر تحديث: الإثنين 12 ديسمبر 2022 - 11:02 م

قال بيان لمجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى أصدرته بريطانيا، اليوم الاثنين، إن المجموعة ستواصل العمل معا لتعزيز القدرات العسكرية الأوكرانية، مع التركيز بشكل عاجل على أنظمة الدفاع الجوي.

وقال البيان "سنواصل تنسيق الجهود لتلبية الاحتياجات العاجلة لأوكرانيا من المعدات العسكرية والدفاعية مع التركيز على تزويد أوكرانيا بأنظمة وقدرات للدفاع الجوي"، بحسب وكالة "رويترز".

وقال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أمام مجموعة السبع، اليوم ، إن قواته تحتاج دبابات ومدفعية حديثة وصواريخ بعيدة، كما تحتاج لأكثر من ملياري متر مكعب إضافي من الغاز هذا الشتاء.
وعقد قادة مجموعة السبع، اليوم، قمة افتراضية مكرسة خصوصاً للحرب في أوكرانيا وتداعياتها.

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