رئيس وزراء بلغاريا المكلف جابروفسكي يقترح تشكيل حكومة غير حزبية



اقترح نيكولاي جابروفسكي، رئيس الوزراء المكلف في بلغاريا، اليوم الاثنين تشكيل حكومة غير حزبية موالية للغرب، في محاولة لإنهاء الأزمة السياسية المستمرة منذ شهور في الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي.



وسوف تحل الحكومة المقترحة بدلا من الحكومة الحالية المؤقتة التي تتولى السلطة منذ الانتخابات البرلمانية التي أجريت في بلغاريا في 2 أكتوبر.



واختار جابروفسكي متخصصين في حكومته، كما كان قد تعهد في وقت سابق.



وجرى ترشيح جابروفسكي وهو جراح أعصاب لا ينتمي إلى أي حزب، لتولي منصب رئيس الوزراء من جانب حزب "جيرب" الذي ينتمي إلى تيار يمين الوسط، كشخصية تمثل حل وسط في ظل الصراع الحزبي المتصاعد.



وعندما كلفه الرئيس رومين راديف الأسبوع الماضي، قال جابروفسكي إنه يعتزم تشكيل حكومة غير متورطة في النزاع وأعرب عن اهتمامه بتشكيل حكومة تتمتع بالخبرة للتعامل مع الأزمات العديدة التي تواجهها بلغاريا.



ومن المقرر أن يصوت البرلمان على التشكيل الحكومي المقترح من جابروفسكي خلال الأسبوع الجاري، إلا أن نتيجة التصويت غير مؤكدة.