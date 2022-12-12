كندا تسجل 806 إصابات جديدة وحالة وفاة بفيروس كورونا

سجلت كندا 806 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالة وفاة واحدة مرتبطة بالفيروس، خلال الساعات الـ 24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الاثنين.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 4 ملايين و464 ألفا و788 إصابة، والوفيات إلى 48 ألفا و494.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا أنه تم إعطاء 95 مليونا و567 ألفا و743 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في كندا حتى الآن.

يذكر أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.