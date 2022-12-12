مصرع 7 أشخاص في عاصفة ثلجية غربي بوليفيا

قال مسؤولون بوليفيون، اليوم الاثنين، إن سبعة أشخاص لقوا مصرعهم، بعد سقوط سقف عليهم؛ نتيجة لعاصفة ثلجية غربي بوليفيا.



وبحسب ما نشرته وكالة «أسوشيتيد برس»، مساء الاثنين، وقعت الحادثة أثناء حضور الـ7 أشخاص لحفل تخرج مدرسي، ثم فوجئوا بسقوط السقف؛ نتيجة عاصفة شديدة في سانتياغو دي باتشاريا، وهي منطقة ريفية صغيرة في السهول المرتفعة في بوليفيا.



وبعد ساعات من العثور على خمس جثث في البداية، تم انتشال جثتين أخريين من الحطام، بحسب تصريحات المسؤول في مكتب رئيس البلدية في منطقة أتشاتشي، أديليو فيلاسكيز.



وعانت منطقة الأنديز من جفاف شديد، لكن بنهاية الأسبوع الماضي، شهدت معظم أنحاء بوليفيا أمطارًا غزيرة، غالبًا ما تتساقط في شكل برَد في الارتفاعات العالية.