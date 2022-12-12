أحد المتهمين في هجوم نيس ينفي أن يكون إرهابيا مع انتهاء المحاكمة اليوم

نفى أحد المتهمين بالإرهاب، في بيانه الختامي أثناء محاكمة جرت وقائعها اليوم الإثنين في باريس، بشأن الهجوم الذي وقع في مدينة نيس الساحلية الفرنسية وأسفر عن سقوط 86 قتيلا ويعتقد أنه له دوافع إسلامية، أن تكون له أي صلة بالجريمة.

وقال المتهم في قصر العدل بالعاصمة الفرنسية: "ليس لي علاقة بما حدث.. أنا لست إرهابيا".

فيما لم يعلق اليوم الرجل الثاني الذي اتهمه الإدعاء بالانتماء إلى منظمة إرهابية.

وأفاد الادعاء بأن الرجلين كانا على اتصال وثيق بالقاتل.وبحسب لائحة الاتهام، فقد كانا على علم بموقفه وبأنه قادر على تنفيذ هجوم.

وفي 14 من يوليو في عام 2016، قاد التونسي محمد لحويج بوهلال شاحنة تزن عدة أطنان، صوب حشد من الأشخاص في نيس المطلة على البحر المتوسط، وأطلق النار على أفراد.

وفي النهاية، قُتل 86 شخصا، من بينهم تلميذتان ومدرس من برلين، كما أصيب أكثر من 200 شخص. وقُتل الجاني بالرصاص بعد الهجوم الذي وقع يوم عطلة "يوم الباستيل"، وهو عيد وطني في فرنسا.