أستاذ هندسة البيئة: 50% من إجمالي الانبعاثات بمصر من محطات توليد الكهرباء

قالت الدكتورة لمياء عبد الله أستاذ هندسة البيئة المحاضر بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية، إن 50% من إجمالي الانبعاثات في مصر يصدر من محطات توليد الكهرباء و25% من قطاع النقل والمواصلات.

ولفتت إلى أنه وفقا لصفحة مرصد الكهرباء، فإن لكل كيلو وات ساعة كهرباء منتجة من محطات توليد الكهرباء يتم إطلاق أكثر من نصف كيلو غاز ثاني أكسيد الكربون للهواء.

وأضافت عبد الله، لـ"الشروق"، على هامش ندوة بعنوان "دور الهندسة نحو بيئة أفضل"، أن مصر تعاني من مشكلة نقص المياه العذبة، حيث أن نصيب الفرد من المياه العذبة في مصر حوالي 500 متر مكعب سنويا مما يضع مصر تحت حد الفقر المائي، متابعة أنه وفقا لتقارير الأمم المتحدة أن حد الفقر المائي يبلغ 1000 متر مكعب سنويا، وإذا انخفض نصيب الفرد عن 500 متر مكعب سنويًا، فإن البلاد ستدخل مرحلة الشح المائي أو الندرة المائية.

وتابعت أستاذ هندسة البيئة، أنه بالنسبة للوضع البيئي في مصر فتبلغ الانبعاثات من غاز ثاني أكسيد الكربون حوالي 0.6% من إجمالي الانبعاثات العالمية وترتيب مصر في الانبعاثات السادس والعشرين من بين إجمالي مائتي دولة بالعالم، مشددة على أن مصر تعتبر ثاني أكبر دولة في الانبعاثات بأفريقيا بعد دولة جنوب أفريقيا.

وأوضحت أن مصر شهدت العديد من ظواهر التغيرات المناخية مؤخرًا مثل تغطية الجليد لصحراء الجيزة في منطقة الهرم وأبو الهول، وغزارة مياه الأمطار، وارتفاع منسوب سطح البحر، بالإضافة إلى ظاهرة تملح التربة بمختلف المحافظات وغيرهم.

ونصحت بأن يجب انتهاج حلول عاجلة في مقدمتها مكافحة التغيرات المناخية مثل التوقف عن استخدام الوقود الأحفوري أو تقليله والاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة واستخدام السيارات الكهربية وتطبيق تكنولوجيا المباني الذكية وترشيد الطاقة الكهربية والمائية وإعادة تدوير المخلفات.

وأكدت أهمية تفعيل مشاريع شباب المهندسين بعد عمل دراسة اقتصادية لها، وتشجيعهم لحماية البيئة، والسعي الدائم نحو بيئة أفضل.