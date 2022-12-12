توقيع اتفاقيات استثمارية بقيمة 50 مليار دولار بين الصين والسعودية

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قال وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح إنه تم توقيع اتفاقيات وعقود استثمار بنحو 50 مليار دولار بين المملكة العربية السعودية والصين خلال زيارة الرئيس الصيني للمملكة في الأسبوع الماضي.

وأضاف الوزير في تصريحات لوكالة بلومبرج للأنباء أن الاتفاقيات تضم القطاعين العام والخاص.

وفي وقت لاحق قالت وزارة الاستثمار السعودي إن هذه الاتفاقيات بين السعودية والصين فقط وليس مع دول عربية أخرى حضرت القمتين الخليجية الصينية والعربية الصينية اللتين استضافتهما الرياض خلال الأسبوع الماضي.

وعقد الأمير محمد بن سلمان ولي عهد السعودية في الأسبوع الماضي لقاء قمة مع الرئيس الصيني شي جين بينج في الرياض لإظهار عمق العلاقات بين المملكة والصين.

وأشارت بلومبرج إلى أنه رغم الكلمات الدافئة التي تبادلها القادة الصينيون والسعوديون والعرب خلال اللقاءات، فإن أغلب الاتفاقيات التي تم توقيعها عبارة عن مذكرات تفاهم دون إطار زمني أو التزامات محددة على الأطراف الموقعة.

وبحسب بيان لوزارة الاستثمار السعودية، فإن الشركات السعودية والصينية وقعت 30 اتفاقا في مجالات الطاقة الخضراء والخدمات اللوجيستية والحوسبة السحابية والإسكان.