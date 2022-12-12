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مدينة جوهانسبرج تسعى للحصول على استثناء من انقطاع الكهرباء

جوهانسبرج - د ب ا
نشر في: الإثنين 12 ديسمبر 2022 - 2:52 م | آخر تحديث: الإثنين 12 ديسمبر 2022 - 2:52 م

طلبت جوهانسبرج العاصمة التجارية لجنوب إفريقيا، من شركة إسكوم هولدينجز للكهرباء، استثنائها لمدة ثلاثة أيام من انقطاع الكهرباء المستمر، ومن أجل تمكين السلطات العمل على استقرار الامدادات.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مايكل صن المسؤول بقطاع البيئة وخدمات البنية التحتية القول في بيان اليوم الاثنين إن الفيضانات التي أعقبت هطول أمطار غزيرة مؤخرا ألحقت الضرر بالبنية التحتية للكهرباء، مضيفا أن المدينة غير قادرة على القيام بالاصلاحات.

وتقوم شركة إسكوم حاليا بخفض الكهرباء بواقع 5000 ميجاوات، في عملية تعرف محليا "بتخفيف الآحمال" من الشبكة الوطنية للكهرباء، مما ينتج عنه انقطاع الكهرباء ما لا يقل عن ساعتين ثلاث مرات في اليوم.

وقالت المدينة في بيان "في ظل الحاجة الماسة لشركة كهرباء المدينة لكي تتعامل مع الاختلالات واسعة النطاق والمتزايدة، فإن الشركة أعربت عن قلقها من أن تخفيف الآحمال لا يسبب فقط حدوث اختلالات إضافية وضغط على الشبكة، ولكن أيضا يمنع الشركة من أن تتمكن من التعامل مع الانقطاعات بصورة فعالة والعمل على استقرار الوضع".


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