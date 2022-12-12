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أظهرت منصة "هوسكورد" الإحصائية رقماً فريداً لرودريجو دي بول لاعب خط وسط منتخب الأرجنتين خلال منافسات بطولة كاس العالم "فيفا قطر 2022".

وشارك دي بول في تأهل التانجو إلى نصف نهائي كأس العالم بالفوز على هولندا بركلات الترجيح في دور الثمانية بعد التعادل 2-2 في الوقت الأصلي والإضافي.

وبحسب "هوسكورد" فإن دي بول قام بعمل معدل 86.6 تمريرة في المباراة الواحدة، وهو رقم يجعله ثالث أفضل الممرين في وسط الملعب بالمونديال.

ولا يسبق دي بول في هذا الرقم المميز سوى لاعبين فقط هما بيدري لاعب برشلونة ومنتخب إسبانيا بـمعدل 107.5 تمريرة في المباراة، ثم نجم كرواتيا مارسيلو بروزوفيتش لاعب إنتر ميلان الذي قام بعمل معدل 95.2 تمريرة في المباراة.

وسيتقابل منتخب الأرجنتين مع كرواتيا مساء الثلاثاء في نصف نهائي المونديال، على أن يلاقي الفائز منهما المتأهل عن المغرب وفرنسا.