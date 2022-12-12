 الكرملين: إصابة عدد من أفراد الطاقم الرئاسي بإنفلونزا الخنازير - بوابة الشروق
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الكرملين: إصابة عدد من أفراد الطاقم الرئاسي بإنفلونزا الخنازير

أ ش أ
نشر في: الإثنين 12 ديسمبر 2022 - 5:23 م | آخر تحديث: الإثنين 12 ديسمبر 2022 - 5:23 م

أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف إصابة عدد من أفراد الطاقم الرئاسي بإنفلونزا الخنازير.

وقال بيسكوف - في تصريحات للصحفيين اليوم الاثنين- إن روسيا تشهد انتشارا واسعا لإنفلونزا الخنازير، والفيروس أصاب عددا من أفراد الطاقم الرئاسي"، داعيا المواطنين الروس لاتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب الإصابة بالفيروس، مؤكدا على ضرورة ارتداء الكمامات وتلقي اللقاحات.

ومن جانبه، أشار وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، إلى انتشار إنفلونزا الخنازير في 74 منطقة في روسيا، مؤكدا على ضرورة تلقي اللقاحات الوقائية.

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