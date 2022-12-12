 الرئاسة الروسية تلغي الاحتفال السنوي برأس السنة في الكرملين هذا العام - بوابة الشروق
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الرئاسة الروسية تلغي الاحتفال السنوي برأس السنة في الكرملين هذا العام

موسكو - أ ش أ
نشر في: الإثنين 12 ديسمبر 2022 - 5:06 م | آخر تحديث: الإثنين 12 ديسمبر 2022 - 5:06 م

أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، إلغاء الاحتفال السنوي الكبير برأس السنة الميلادية في الكرملين هذا العام.

وقال بيسكوف للصحفيين اليوم الاثنين: "لن يتم هذا العام تنظيم الاستقبال الكبير السنوي للاحتفال برأس السنة في الكرملين"، ولم يشر المتحدث الصحفي للرئاسة الروسية إلى أسباب إلغاء الاحتفال.

ومن المعروف أن الرئاسة الروسية تنظم سنويا احتفالا كبيرا بمناسبة رأس السنة الميلادية في قصر الكرملين، وفي وقت سابق من اليوم أعلن بيسكوف إلغاء المؤتمر الصحفي الكبير للرئيس الروسي فلاديمير بوتين هذا العام، والذي يعقده سنويا منذ عام 2001، دون إبداء أسباب.

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