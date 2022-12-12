بولندا تسجل 123 إصابة جديدة بكورونا وصفر وفيات

سجلت بولندا 123 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وصفر وفيات بالفيروس، خلال الساعات الـ 24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الإثنين.



وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد إلى 6 ملايين و357 ألفا و489، وتستقر الوفيات عند 118 ألفا و382.



وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا، إعطاء 57 مليونا و715 ألفا و479 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في بولندا حتى الآن.



يذكر أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.