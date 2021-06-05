استعرض المرصد المصري التابع للمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، اليوم الاثنين، أهداف واشنطن من القمة الأمريكية الأفريقية الثانية التي تنعقد غدا الثلاثاء في مركز "وولتر إي" واشنطن وتستمر أعمالها على مدى 3 أيام، وسط توقعات بمشاركة 49 رئيس دولة وحكومة أفريقية.

وأوضح المرصد أن الولايات المتحدة تهدف من تلك القمة إلى إظهار التزامها الدائم تجاه أفريقيا، وتأكيد أهمية العلاقات الأمريكية الأفريقية، وزيادة التعاون بشأن الأولويات الدولية المشتركة، بجانب تعزيز المشاركة الاقتصادية الجديدة بشكل أفضل.

وتابع : كما تسعى لتعزيز التزام الولايات المتحدة وأفريقيا بالديمقراطية وحقوق الإنسان، والعمل بشكل تعاوني لتعزيز الصحة الإقليمية والعالمية، وكذلك تعزيز الأمن الغذائي والسلام والأمن والاستجابة لأزمات المناخ.

وأشار المرصد إلى أن القمة تأتي في وقت يشهد فيه العالم تحولات شديدة الدراماتيكية والتعقيد وسط سباق تنافسي محموم على القارة الأفريقية، تعكسه الجولات المتكررة للمسؤولين الأمريكيين والروس والفرنسيين والصينيين.

كما لفت أيضا إلى أنها تأتي بعد إطلاق الاسترايجية الأمريكية الجديدة لأفريقيا جنوب الصحراء في 8 أغسطس الماضي، واستضافت روسيا أول قمة روسية أفريقية في أكتوبر 2019 بينما من المقرر عقد القمة الثانية منتصف العام المقبل، كما نظمت الصين بدورها القمة الصينية الأفريقية الاستثناية حول التضامن لمكافحة كورونا في يونيو 2020.

يذكر أنه ومن المقرر أن يعقد على هامش تلك القمة منتدى الأعمال الأمريكي الأفريقي يوم الأربعاء، والذى يجمع قادة الأعمال والحكومات بهدف تعزيز الشراكات متبادلة المنفعة ودفع النمو الشامل والمستدام.