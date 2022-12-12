مصرع 16 طفلاً على الأقل في بريطانيا بسبب البكتيريا العنقودية

لقي ما لا يقل عن 16 طفلاً في بريطانيا حتفهم بسبب انتشار العدوى من البكتيريا العنقودية (strep A)، حيث تزايدت أعداد الإصابات، خاصة بعد تخفيف قيود كورونا.

وأشارت صحيفة "إكسبريس" البريطانية إلى انتشار صور مقلقة تُظهر قسم الطوارئ والحوادث وهو مليء بالأطفال المرضى الذين يجلسون على الأرض لساعات أثناء انتظار لقاء الطبيب والعلاج من البكتيريا وغيرها من المشكلات.

وقال متحدث باسم الرعاية الصحية: "نشهد زيادة في أعداد مرتادي قسم الطوارئ، وبينما نهتم برعاية المزيد من الأشخاص، تظل سلامتهم أولوية مطلقة".

وأضاف: "نحن نشجع الأشخاص على الاتصال بخدمة الصحة الوطنية على الرقم 111 للحصول على المشورة بشأن الحصول على العلاج الأنسب قبل مجيئهم إلى المستشفى".