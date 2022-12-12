مركز السموم بالغربية يستقبل طفلا بعد تناوله قطعة من مادة مخدرة

قال الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية، إن أطباء مستشفى السنطة المركزي قرروا تحويل طفل إلى مركز السموم بعد تناوله قطعة من مادة مخدرة.

وأضاف بلبل، في تصريحات صحفية اليوم الاثنين، أن عمر الطفل لم يتجاوز العامين وتم نقله إلى مستشفى السنطة وهو في حالة إعياء شديدة، وبدت عليه أعراض غريبة في هذا السن، وتعامل أطباء المستشفى على الفور مع الطفل.

وأشار إلى أن التشخيص المبدئي هو إصابة الطفل بحالة تسمم، ورفضت الأم إخبار الأطباء بما تناوله ابنها، وعندما أخبروها بخطورة حالته اضطرت للإفصاح بأنه تناول قطعة من مادة مخدرة، وعلى الفور تم التعامل مع الحالة بالإجراءات الطبية اللازمة، وتمكن الأطباء من إنقاذ حياة الطفل.

واستقبل مستشفى السنطة العام، التابعة لمديرية الصحة بالغربية، طفلا يدعى "أيسر.ج. ال»، عمره عام ونصف، ومقيم بقرية مسهلة التابعة لمركز السنطة، مصابًا بحالة إعياء شديد، بعد أن حضر برفقة والدته، وأفادت بتناول نجلها مادة مجهولة، وغير معروفة، بجانب ظهور علامات وأعراض غريبة عليه.

وبالكشف الطبي وعمل الإشاعات والفحوصات الطبية، تمكن الفريق الطبي بقسم الأطفال من تشخيص الحالة، وبمواجهة والدته أقرت بابتلاع طفلها قطعة من مادة مخدرة عن طريق الخطأ.

تم عمل الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، وجرى تحويل الطفل إلى مركز السموم، لتلقي العلاج اللازم، ووضعه تحت الملاحظة، مع الإبلاغ عن الحالة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.