أعلنت الأمم المتحدة أن 7.3 مليون شخص، معظمهم من النساء والفتيات، في سوريا تعرضوا للعنف القائم على النوع الاجتماعي.

وذكرت الأمم المتحدة، في بيان لها، أن النساء والفتيات النازحات في جميع أنحاء سوريا يتعرضن للخطر بشكل خاص، بما في ذلك في شمال غرب سوريا حيث نزح 2.9 مليون شخص داخليا، 80 في المائة منهم من النساء والأطفال.

وبمناسبة حملة الـ16 يوما لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي، أوضح بيان مشترك صادر عن المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في سوريا المؤقت بالإنابة مصطفى بنلمليح، والمنسق الإقليمي للشؤون الإنسانية للأزمة السوريّة مهند هادي، أن العنف القائم على النوع الاجتماعي لا يزال واقعا مستمرا ومعيشيا في سوريا، ويتخذ شكل الإساءة الجسدية والجنسية والنفسية والاقتصادية.

وقال البيان: "تواجه النساء والفتيات السوريات كل يوم قيودا على الحركة وإمكانية محدودة للوصول إلى فرص العمل وخدمات الحماية والرعاية الصحية، وغيرها من المساعدات الحيوية".

وأشار المسؤولان الأمميان إلى أن العنف القائم على النوع الاجتماعي هو أزمة عالمية، وقضية مرتبطة بالصحة وحقوق الإنسان، حيث تشير التقديرات إلى أنه واحدة من كل ثلاث نساء تتعرض لأنواع مختلفة من العنف القائم على النوع الاجتماعي، ويمكن أن تتعرض واحدة من كل خمس نساء للانتهاكات الجنسية في حياتها.

وقال البيان إن حماية الفتيات والنساء تتطلب الدعم لحمايتهن من العنف القائم على النوع الاجتماعي وتوفير أنشطة تمكين النساء والفتيات والتدريب على التخفيف من مخاطر العنف القائم على النوع الاجتماعي.