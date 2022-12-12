أفغانستان تحت حكم طالبان: نساء يكتبن سرا عن الصعوبات التي يواجهنها

"خُطبت ابنة صاحب ال حمامات العامة. شيء رائع. عمرها 13 عاما فقط. تقول والدتها إن طالبان لن تعيد فتح المدارس أبدا، لذا ينبغي أن تذهب الفتاة إلى بيت الزوجية..هذه الفتاة تشبهني كثيرا..لقد كنت أشعر بيأس شديد عند وصول طالبان، وقبلت أنا أيضا الزواج رغما عني...لم تندمل جراحي بعد..لكنني نهضت من وسط الرماد ووقفت على قدمي".

يتكرر القمع من جديد. تتذكر النساء الأفغانيات، بألم، حكم طالبان خلال تسعينيات القرن الماضي الذي حرمهن أيضا من التعليم. وقد اغتنمت باراندا، مثلها مثل أخريات، الفرص التي أتيحت لهن بعدما أطيح بنظام الحركة في عام 2001 - كالذهاب إلى المدرسة أو الحصول على الطلاق. ونشأ جيل جديد من طالبات المدارس اللاتي كان لديهن أحلام أكبر. شعورهن بالألم عميق بسبب بقاء مدارسهن مغلقة.

"كلمات يستخدمها الرجال ضد النساء"

"استخدمت وسائل التواصل الاجتماعي في الماضي، ولكني الآن أغلقت فمي. إنني مستاءة من المجتمع، ومن الكلمات المجردة التي يستخدمها الرجال ضد النساء. أرى أن جذور مشكلات النساء الأفغانيات ليست الحكومات التي تغير القواعد وتفرض قواعد جديدة عوضا عنها..إنها أفكار الرجال الشريرة تجاه النساء".

تأتي أنظمة الحكم الأفغانية وترحل، ولكن يبقى المجتمع الأبوي راسخا في مكانه. لطالما عاشت النساء الأفغانية في إطار قيود وضعها الرجال. لكن التقدم الذي تحقق في الأعوام الأخيرة أخذ يتراجع وسط ما تصفه الأمم المتحدة بحالة من "القمع المذهل". وكان لذلك أثره في تعزيز الأعراف الأسرية المحافظة التي تقلص حقوق النساء والفتيات.

"أؤمن بأن البلاد ستتحسن يوما ما"

"يجب أن أكتب عما يحدث. لم يتبق سوى عدد قليل من وسائل الإعلام حاليا..وأؤمن بأنه، يوما ما، سوف تصبح أفغانستان بلدا جيدا للنساء والفتيات. سيستغرق هذا الأمر بعض الوقت. لكنه سيتحقق".

باراندا اسم أدبي مستعار معناه "طائر". ترفض النساء مثل براندا، لا سيما النساء المتعلمات في المدن، أن يُحبسن في قفص. الكثير منهن فررن من ذلك القفص، ولكن لا يزال هناك الكثير من النساء اللاتي يأملن في الفرار. حشود صغيرة تخرج للتظاهر بشجاعة. حتى في الأطراف النائية من البلاد، التقيت نساء أميات يستشطن غضبا من الداخل بسبب حياتهن التي تشبه السجن.

"اكتبي لمداواة الآخرين"

تكتب صدف: "اكتبي! لماذا تخافين؟ ممن تخافين؟...لربما تداوي كتابتك جراح شخص آخر..قد يصبح قلمك دعامة لشخص مكسور الذراعين، ويجلب الأمل لأناس فقدوه".

قد تكون حياة الكاتب في أي مكان مشحونة بالشك والخوف. وهي كذلك بالنسبة للنساء الأفغانيات على وجه الخصوص، فمن الصعب العثور على أماكن هادئة للكتابة، للإحساس بالذات وبهدفهن في الحياة. وقد أدى نشر أعمال بعض من هؤلاء الكاتبات في كتاب "قلمي جناح طائر" إلى بعث الروح من جديد في كلماتهن.

"واحدة من الطالبات قدمت للكتاب بكلمات جميلة، وأروع ما حدث هو أنها ذكرت اسمي وأخذت جميع طالباتي يهللن لي. أكتب ذلك بوصفه أجمل ذاكرة في حياتي".

"أنا المعيلة الوحيدة"

"معتقداتي الدينية تخبرني بأنني لا ينبغي أن أقلق، لعل الله يدخر لي شيئا أفضل. لكن الله يعلم أنني أشعر بالقلق. فنحن أسرة مكونة من 10 أفراد، وأنا المعيلة الوحيدة لها. لم أكن أكسب الكثير من المال في الجمهورية الأخيرة، والوضع ليس جيدا في الإمارة الإسلامية".

عمل المرأة لم يتوقف تماما. فهناك بعض الطبيبات والممرضات والمدرسات وسيدات الشرطة اللاتي لازلن يمارسن وظائفهن، ويعملن بالأساس مع النساء والفتيات. بعض سيدات الأعمال لازلن يزاولن نشاطهن - لكن البلاد تمر بأزمة اقتصادية طاحنة. وقد أوصدت الأبواب في وجه النساء في الكثير من الوزارات الحكومية. ومع إغلاق مدارس الفتيات، تنكسر حلقة الوصل بين النساء ومجالات العمل.

"إنك قوية"

"قلت لا! لا! لا يمكن أن انتحر. هدأت من روعي، وقلت لنفسي: ربما لا ترغبين في الحياة. ولكن الانتحار سوف يؤثر على حياة الكثير من الأشخاص الآخرين. من فضلك كوني عطوفة معهم، إنك قوية، كل شيء سيكون على ما يرام، تستطيعين تخطي الأزمة. هذه الأزمة أيضا سوف تمر".

هناك همس في كل مكان عن أن محاولات الانتحار في تزايد، لا سيما بين النساء الشابات، لكن من الصعب التأكد من صحة ذلك. فالأسر تكتم أسرارها. والمستشفيات لديها تعليمات بإخفاء أي دليل. وقد أخبرتني وكالة تابعة للأمم المتحدة بأن موظفيها عندما يلتقون بنساء في أقاليم البلاد، يتم التطرق إلى الموضوع. ويتم ذكر الزواج القسري للفتيات الصغيرات اللاتي يحرمن من الذهاب إلى المدرسة بوصفه أحد الأسباب.

"متى سينتهي ذلك؟"

"كيف نكون طبيعيين ولا نصاب بالجنون؟ كم من الألم نستطيع أن نحتمل؟ أخيرا، يتقبل قلبي حقيقة أن هذه الأرض شهدت كل ما هو قاس وغير إنساني. لكن متى سينتهي ذلك؟"

أكثر من جيل واحد الآن لم يعرف سوى أجواء الحرب - فقد استمرت على مدى أربعة عقود. فالبلاد تقفز من صراع إلى آخر. ويظل الأفغان يحلمون بأن الفصل التالي سوف يكون أفضل من سابقه. إنها القصة التي تبدو بلا نهاية.

"بصيص من الأمل"

"أنثر بصيصا من الأمل في قلبي...ثمة نيران تشتعل بداخلي. في داخلي صوت يخبرني بأن أواصل المقاومة. لا يسعني إلى أن آمل في أن تصدر قوانين الطبيعة أوامرها في هذه الأيام الحالكة لتبديل الظلام نورا".