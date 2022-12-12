وقف فحص تصاريح محطات الطاقة الكهرومائية لتجنب انقطاع التيار الكهربائي في السويد

قررت السويد وقف فحص التصاريح البيئية لمحطات الطاقة الكهرومائية لتجنب حدوث ضغوط على شبكة الكهرباء في البلاد.

وقالت وزيرة البيئة رومينا بورمختاري، في مؤتمر صحفي في ستوكهولم اليوم الاثنين، إنه سيتم تعليق الفحص لمدة 12 شهرا، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

جدير بالذكر أن الضغوط الأخيرة على شبكة الكهرباء السويدية أدت إلى ارتفاع الأسعار وإصدار تحذيرات بشأن انقطاع التيار الكهربائي، وتبحث السلطات السويدية عن طرق لتخفيف بعض الضغوط.

وقالت نائبة رئيس الوزراء السويدي إيبا بوش للصحفيين اليوم الإثنين بأن توقف الفحص سيسمح بعمل "تحليل شامل لما يمكن أن تتحمله شبكة الكهرباء لدينا". وأشارت أيضا إلى إمكانية تخزين الطاقة من خلال الطاقة الكهرومائية التي يمكن أن "تعيد شبكة الكهرباء إذا حدث أسوأ ما يمكن تخيله - وهو أن تغرق أجزاء من السويد في الظلام".

ويجب أن تخضع محطات الطاقة الكهرومائية السويدية التي يزيد عمرها على 40 عاما لعملية إعادة فحص مطولة لضمان مواكبة معايير حماية البيئة مع توجيهات الاتحاد الأوروبي الإطارية بشأن المياه. وتنتج السويد في المتوسط 67 تيراوات/ ساعة من الطاقة الكهرومائية سنويا، مما يلبي 40٪ من الطلب في السويد.