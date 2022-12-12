استضاف الإعلامي عمرو الليثي، ببرنامجه واحد من الناس على شاشة الحياة، أربع توائم متطابقين من البنات والشباب وكشفوا خلال الحلقة عن تفاصيل تعارفهم وارتباطهم.

وكشف التوأم الرباعي أنهم دائمًا يختارون ملابس متطابقة ويحمل كل ثنائي منهم نفس الملامح التي تؤدي إلى عدم التمييز بينهم.

وعن تعارفهما، قالت نوران ونورهان، أنهما تعارفا على التوأم إسلام وميدو، خلال فيديوهات «التيك توك»، وبعدها تمت الخطوبة بينهم.

وقال إسلام، إن خطيبته نورهان، أطيب من شقيقتها التوأم نوران، وأكدت نورهان أن خطيبها أطيب من توأمه إلا أنه عصبي.

وعلى طريقة فيلم «كده رضا»، كشف التوأم الرجالي، أنهما كان يدخلان الجيم باشترك واحد ولم يتم ضبطهم ولا مرة.

أما التوأم النسائي فقالت نوران ونورهان، أن كل منهما كانت تخصص جزء من المادة لمذاكرته، وخلال لجنة الامتحان كانتا تقومان باستبدال أوراق الإجابة ولم يكتشف الأمر بينهما.

وعن أطرف المواقف التي تعرضوا لها بسبب التشابة، قال إسلام، إنه قام بمسك يد شقيقة خطيبته على أنها هي، بينما أكدت هي أنها ستقوم بتعليمه بعلامة تميزه في وجهه لتميزه بها عن شقيقه، كما أكدوا أن الناس تصدم عند رؤيتهم في الشارع بسبب تطابقهم في التشابه.

ونصحهم عمرو الليثي بعدم ارتداء ملابس متطابقة قبل زواجهم وذلك حتى لا يتعرضوا لعواقب وخيمة.