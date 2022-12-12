بريطانيا تضع محطات طاقة الفحم في حالة طوارئ استعدادا لشتاء قارس

وضع مشغل شبكة الكهرباء في بريطانيا، محطتي طاقة تعملان بالفحم في حالة الاستعداد لحالات الطوارئ، من أجل إبقاء البلاد مضاءة وسط موجة من الطقس البارد.

وقالت الشركة المشغلة لشبكة الكهرباء الوطنية "إي إس أو"، إن وحدتي الفحم للطوارئ الشتوية ستكونان متاحتين إذا لزم الأمر اليوم الاثنين مع انخفاض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر وارتفاع الطلب، بحسب موقع "ياهو فايننس"، ونقلته وكالة سبوتنيك.

وأضافت الشركة أنه على العامة الاستمرار في استخدام الطاقة كالمعتاد. من المقرر أن الوحدتين لن تكونا مطلوبتين الآن، مع تلبية احتياجات الطاقة للبلاد من مصادر أخرى، بما في ذلك انتعاش متوقع في طاقة الرياح.

وطلبت الحكومة هذا الصيف من مالكي محطات الطاقة التي تعمل بالفحم إبطاء خطط الإغلاق حيث يتطلع المسؤولون إلى تعزيز إمدادات الطاقة بسبب الضغوط الناجمة عن نقص الإمدادات الروسية.

وكانت روسيا في السابق موردا كبيرا للغاز الطبيعي لأوروبا، لكن بعد العملية العسكرية في أوكرانيا، تسببت العقوبات الغربية في اضطراب أسواق الطاقة العالمية وأجبرت الغرب على البحث عن بدائل في سوق محدود بالفعل.

ومحطتا الفحم في شمال يوركشاير التي تستعد للعمل اليوم، مملوكة لشركة الطاقة "دراكس". لن تعملا إلا إذا طلب منهم ذلك من قبل الشبكة القومية.

يأتي ذلك بعد انخفاض درجات الحرارة إلى سالب 8.6 درجة مئوية يوم الأحد في مرهام، نورفولك، وفقا لمكتب الأرصاد الجوية، وصدور تحذيرات صفراء بشأن الطقس، وتساقط ثلوج أو جليد في أجزاء كبيرة من البلاد صباح اليوم الاثنين، وتعطل السفر عبر جنوب شرق إنجلترا، بما في ذلك لندن وشمال اسكتلندا.