موسكو: أنقرة تدرك ضرورة التطبيع والحفاظ على العلاقات مع دمشق

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي فيرشينين، أن أنقرة تدرك ضرورة التطبيع والحفاظ على العلاقات مع دمشق، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، اليوم الإثنين.



وقال فرشينين للصحفيين عقب إجراء محادثات في إسطنبول: "يبدو أن هناك تفاهما في تركيا على ضرورة تطبيع العلاقات والحفاظ عليها بين أنقرة وجميع الدول المجاورة في المنطقة، بما في ذلك سوريا. إذا حكمنا من خلال التقارير، هناك اتصال بين أنقرة ودمشق. أكرر نحن نؤيد تطبيع العلاقات".



وأضاف: "بالنسبة لقضايا تنظيم اللقاءات على مختلف المستويات، بما في ذلك على أعلى المستويات، فإننا ننطلق من حقيقة أن هذا قرار دولتين ذاتي سيادة، تركيا وسوريا".



وقال فرشينين: "أما بالنسبة للتسوية السورية، فقد نوقشت هذه القضية بالتفصيل (خلال محادثات إسطنبول)، وقمنا بذلك من وجهة نظر ضمان التقدم نحو تسوية مستدامة وطويلة الأجل في سوريا على أساس قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254".



وبحسب فرشينين فقد تحدثت الأطراف عن ضرورة "الاستعادة الكاملة لوحدة أراضي الجمهورية السورية".



وأوضح: "في هذا الصدد، نحن دائما ندعم الحوار بين دمشق وممثلي الأكراد. في سياق العلاقات الثنائية بين تركيا وسوريا، نعلم أن هذه العلاقات ليست سهلة، لكننا نرى أيضا ضرورة الوصول إلى قاسم مشترك بين هذين البلدين الإقليميين المهمين. إننا ندافع عن تطبيع العلاقات انطلاقا من حقيقة أن ذلك سيكون عاملا جيدا لضمان الاستقرار والسلام في المنطقة".