 المصري البورسعيدي يُغرم فريد شوقي 100 ألف جنيه - بوابة الشروق
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المصري البورسعيدي يُغرم فريد شوقي 100 ألف جنيه

زيـاد الميـرغني
نشر في: الإثنين 12 ديسمبر 2022 - 11:59 م | آخر تحديث: الإثنين 12 ديسمبر 2022 - 11:59 م

قرر كامل أبوعلى رئيس مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، توقيع غرامه مالية على لاعب وسط الفريق فريد شوقي، بعد تلقيه بطاقة حمراء في مواجهة طلائع الجيش بالدوري.

وتلقى الفريق البورسعيدي هزيمة أمام طلائع الجيش، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما، أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز.

وقرر مجلس إدارة النادي البورسعيدي توقيع غرامة مالية 100 ألف جنيه، على فريد شوفي بسبب الطرد الذي حصل عليه أمام طلائع الجيش.

وكان مجلس إدارة النادي المصري قرر خصم 50 ألف جنيه من كل لاعب من لاعبي الفريق الأول، مع إيقاف مستحقات اللاعبين لأجلٍ غير مسمى، بعد الهزيمة من طلائع الجيش.


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