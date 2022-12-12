اليونسيف تحتفل بالذكرى الـ76 على إنشائها تحت شعار «لكل طفل»

احتفلت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف"، بمناسبة مرور 76 عاما على تأسيسها في 11 ديسمبر عام 1946، بفضل تصويت بالإجماع في الدورة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث تقرر تدشين صندوق الأمم المتحدة الدولي لرعاية الطفولة، والذي كان يعرف وقتها بتقديم إغاثة قصيرة الأجل للأطفال في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية في أوروبا.

واحتفلت اليونيسف بالذكرى الـ 76 على إنشائها هذا العام تحت شعار "لكل طفل"، إذ قالت في بيانها: "‏نعمل يومياً في أشدّ المناطق قسوة وصعوبة حتى نصل إلى الأطفال الذين هم في خطر شديد وفي أمس الحاجة، ال‏يونيسف، لكل طفل".

في موقعها الإلكتروني تعرف اليونيسف ذاتها بأنها تعمل في أكثر من 190 بلدا وإقليما لحماية حقوق كل الأطفال، إذ تعمل في أصعب الأماكن في العالم للوصول إلى الأطفال والمراهقين الأشد حرماناً ولحماية حقوق كل الأطفال في كل مكان.

وتقول اليونسيف: "نبذل كل ما يلزم لمساعدة الأطفال على البقاء على قيد الحياة والازدهار وتحقيق إمكاناتهم، من مرحلة الطفولة المبكرة وحتى مرحلة المراهقة".

وتعد اليونسيف أكبر مورد للقاحات في العالم، إذ تدعم صحة الطفل وتغذيته، وتوفير المياه المأمونة ومرافق الصرف الصحي، والتعليم الجيد وبناء المهارات، والوقاية من فيروس نقص المناعة البشري وعلاجه عند الأمهات والرضع، وحماية الأطفال والمراهقين من العنف والاستغلال، وفق موقعها الرسمي.