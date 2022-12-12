مقتل خمسة أشخاص وفقدان أربعة آخرين في انفجار بجزيرة جيرسي البريطانية

أكدت الشرطة البريطانية مساء الأحد وفاة خمسة أشخاص إثر انفجار في مبنى سكني في عاصمة جزيرة "جيرسي" البريطانية.

وذكرت وكالة "بي إيه ميديا البريطانية" أن الشرطة أعطت الأحد تحديثا بأعداد ضحايا الانفجار، في الوقت الذي واصلت فيه الفرق المتخصصة عملية انتشال الضحايا في سانت هاليير، عاصمة الجزيرة، التي تتمتع بالحكم الذاتي.

وقدرت الشرطة أنه من المحتمل أيضا انتشال أربعة أشخاص آخرين من ركام المبنى السكنى المكون من ثلاثة طوابق في هوت دو مونت، والذى دمر فى الانفجار.

وقال روبن سميث، كبير ضباط شرطة "جيرسي":"العدد الذي تأكد مقتله في الانفجار من سكان الجزيرة حتى الآن هو خمسة أشخاص".

وتابع "لا يزال هناك عدد آخر من السكان، ونحن نعمل بموجب تقدير أنهم أربعة أشخاص، لا يزالون في عداد المفقودين".

وقال سميث في مؤتمر صحفي سابق يوم الأحد إن البحث انتقل إلى "مرحلة الانتشال" والتي من المحتمل أن تستغرق أسابيع.

وأضاف سميث أنه "من المرجح" أن الحادثة نتجت عن انفجار غازي، لكن لم يتم تأكيد ذلك بعد.

وقالت رئيسة الوزراء كريستينا مور للصحفيين إن المجتمع الأوسع في جيرسي أصيب بصدمة كبيرة وحزن شديد جراء الحادث وأن الحكومة تلقت الكثير من عروض تقديم الدعم.