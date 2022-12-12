أعلنت حركة طالبان، انتهاء هجوم مسلح استهدف، اليوم الإثنين، فندقا يقطنه أجانب (صينيين) بالعاصمة الأفغانية كابول بمقتل المهاجمين.

وقال المتحدث باسم الحركة ذبيح الله مجاهد، عبر حسابه على "تويتر"، إن ثلاثة مهاجمين قتلوا على يد قوات طالبان، وانتهى الهجوم.

وأشار إلى إصابة نزيلين أجنبيين في الفندق، بعدما قفزا من الطوابق العليا، موضحا أن جميع نزلاء الفندق بخير ولم يسفر الهجوم عن أي ضحايا.

وفي وقت سابق من اليوم، أكد الناطق باسم شرطة كابول، خالد زدران، في بيان، أن فندقًا بمنطقة شهريناو شمال غربي العاصمة تعرض لهجوم، وأن قوات الأمن وصلت إلى موقع الهجوم، وشرعت في التعامل مع المهاجمين.

وسُمع دوي انفجارات وإطلاق نار قرب الموقع وهو مجمع سكني للصينيين.

يأتي ذلك بعد أيام من تعرض السفارة الباكستانية في كابول لهجوم استهدف رئيس البعثة عبيد الرحمن نظاماني.

ولم يصب السفير بأذى لكن أحد حراس الأمن أصيب بجروح خطيرة في الهجوم، بحسب وزارة الخارجية الباكستانية.